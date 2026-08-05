⚡️Мошенники массово воруют у россиян деньги через банкоматы. Во втором квартале 2026 года число таких эпизодов выросло в 76 раз, до 1,7 тысячи год к году.
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⚡️Мошенники массово воруют у россиян деньги через банкоматы. Во втором квартале 2026 года число таких эпизодов выросло в 76 раз, до 1,7 тысячи год к году.
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