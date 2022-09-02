Сотрудники ГИБДД во время патрулирования спасли людей при пожаре в селе Баймурзино Мишкинского района Республики Башкортостан

Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району старшими лейтенантами полиции Александром Янгуатовым и Юрием Васильевым около двух часов ночи при патрулировании улиц деревни Баймурзино был замечен густой дым и языки пламени на одном из жилых домов.
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