Сотрудники ГИБДД во время патрулирования спасли людей при пожаре в селе Баймурзино Мишкинского района Республики Башкортостан

Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району старшими лейтенантами полиции Александром Янгуатовым и Юрием Васильевым около двух часов ночи при патрулировании улиц деревни Баймурзино был замечен густой дым и языки пламени на одном из жилых домов.