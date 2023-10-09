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The Times Of Israel сообщила, что лидер ХАМАС Синвар «мертв»

Лидер движения ХАМАС Яхья Синвар «мертв», сообщила газета The Times Of Israel. «Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв», – приводит газета заявление главного представителя Армии обороны Израиля, контр-адмирала Хагари.

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