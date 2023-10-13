Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи

Травматическим оружием или электрошокером Депутат АКЗС Сергей Булаев направил обращения врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову и начальнику регионального управления Росгвардии Александру Сафонову с предложением вооружить сотрудников скорой помощи, пишет "Атмосфера".
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