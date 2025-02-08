Россия усложнила Киеву доступ к газовым подземельям

Замедление темпов добычи газа Украиной связано с ударами по энергоструктуре киевского режима. Однако эксперты считают, что в этом виноват офис Владимира Зеленского, так как он плохо подготовил страну к отопительному сезону, пишет ВЗГЛЯД.
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