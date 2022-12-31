Экс-тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом: «Приезжая на матч, он шел на фанатку и кричал: «СКА Ростов!». Билеты давал на концерты»

Бывший тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом в своей карьере. – В СКА Баста исполнял концерты для команды? – Когда он приезжал на матч, то сразу шел на фанатскую трибуну и всю игру кричал: «СКА Ростов!» И билеты всегда давал команде на свои концерты, а чтобы петь в раздевалке – такого не было.
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