Экс-тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом: «Приезжая на матч, он шел на фанатку и кричал: «СКА Ростов!». Билеты давал на концерты»

Бывший тренер ростовского СКА назвал Басту самым необычным президентом в своей карьере. – В СКА Баста исполнял концерты для команды? – Когда он приезжал на матч, то сразу шел на фанатскую трибуну и всю игру кричал: «СКА Ростов!» И билеты всегда давал команде на свои концерты, а чтобы петь в раздевалке – такого не было.