Asia Times: Китай и Россия объединяются в антизападный альянс

Китай и Россия объединяются в альянс против коллективного Запада, пишет профессор международной безопасности в Бирмингемском университете Стефан Вольф 10 июля в материале для гонконгского издания Asia Times.
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