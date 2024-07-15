Подполье: ВС РФ ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове. Об этом пишет РИА Новости. «Харьков, прилетало… по личном составу и склад зацепило не слабо», – написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в telegram-канале.