Подполье: ВС РФ ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове. Об этом пишет РИА Новости. «Харьков, прилетало… по личном составу и склад зацепило не слабо», – написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в telegram-канале.
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