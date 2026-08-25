Симоньян высмеяла двуличность президента Финляндии после его слов о России

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла финского президента Александра Стубба, радующегося ударам ВСУ по складам Wildberries на российской территории.
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