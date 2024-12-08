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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВПК Украины

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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