Подставка для рубля. В попытке сдержать доллар ЦБ нагрузил бюджет расходами

Повышение Центробанком ключевой ставки до 15% повлечет за собой рост расходов бюджета на обслуживание госдолга, а также компенсации по субсидируемым кредитам для предприятий и населения, включая льготную ипотеку.
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