Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

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"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.

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