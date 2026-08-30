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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозес Итаума лидировал по количеству ударов 146-61 по итогам восьми раундов в бою с Филипом Хрговичем. В девятом его нокаутировали

Чемпион IBF в тяжелом весе  Филип Хргович по итогам восьми раундов титульного боя против Мозеса Итаумы в два раза уступал сопернику по количеству нанесенных ударов – 61-146.

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