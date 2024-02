Мама Кевина из фильма “Один дома” присоединилась к актерскому составу второ...

Мама Кевина из фильма “Один дома” присоединилась к актерскому составу второго сезона The Last of UsКомпания HBO сообщила, что Кэтрин О’Хара присоединится к актерскому составу сериала The Last of Us в пока нераскрытой роли, подтвердив слухи, предполагавшие участие актрисы во втором сезоне.