Гастроэнтеролог перечислила вредные начинки для блинов

Всю Масленую неделю во многих семьях блины — главное блюдо на завтрак, обед и ужин. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 28 февраля, в каких случаях блины могут навредить и сколько их можно съедать без ущерба для фигуры и здоровья.