Захарова: глава польского МИД Радослав Сикорский болен русофренией

Глава польского МИД Радослав Сикорский болен русофренией. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.
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