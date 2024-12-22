Что такое трансурановые элементы и почему ученые так озабочены их поисками?

В поисках новых химических элементов ученые давно оставили привычный «материк» школьной Периодической таблицы, прошли радиоактивным полуостровом, пересекли пролив крайне неустойчивых ядер и оказались на долгожданных берегах «острова Стабильности».
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