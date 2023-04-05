Осиротевшим студентам Петербурга окажут поддержку

Молодые люди получат первоочередное право на прием в городских органах власти. Петербургский парламент поддержал в третьем, окончательном, чтении право на первоочередной прием в органах городской или муниципальной власти для студентов, потерявших родителей в период обучения.
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