США превращаются в страну третьего мира, — Трамп

Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов из Мексики превращают США в страну третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Мичиган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии