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США превращаются в страну третьего мира, — Трамп

США превращаются в страну третьего мира, — Трамп

Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов из Мексики превращают США в страну третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Мичиган.

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