Times: глава ГУР Украины Буданов планировал атаку на «Вагнер» в Мали с 2023 года

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов* планировал атаку на бойцов группы «Вагнер» в Мали с 2023 года. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на якобы появившиеся документы американского агентства нацбезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии