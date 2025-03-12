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Царьград

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Диалог об Украине: Москва диктует условия, США возобновляют поставки

Диалог об Украине: Москва диктует условия, США возобновляют поставки

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что любые соглашения по Украине будут на условиях Москвы.

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