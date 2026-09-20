Россия сократила импорт китайского картофеля в 2,5 раза

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россия существенно сократила объемы закупок картофеля из Китая: показатели августа оказались на четверть ниже значений за аналогичный период 2025 года.
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