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В Таиланде нашли мертвым русского туриста

В Таиланде нашли мертвым русского туриста

Он отправился поплавать в бассейне на крыше высотного здания и исчез.Русский турист трагически погиб в Таиланде.

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