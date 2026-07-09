✍️Более 2 тысяч выпускников воспользовались возможностью пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2026 В этом году выпускники получили возможность улучшить свои результаты по любому выбранному предмету.
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✍️Более 2 тысяч выпускников воспользовались возможностью пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2026 В этом году выпускники получили возможность улучшить свои результаты по любому выбранному предмету.
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