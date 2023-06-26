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В Калуге спасли зрение недоношенному ребенку из Курска

В Калуге спасли зрение недоношенному ребенку из Курска

22 июня в Калугу прибыл вертолет санавиации из Курска для спасения зрения недоношенной девочки. Малышка по имени Афина родилась раньше срока - на 25 неделе, её вес составлял всего 840 грамм, а зрительный аппарат еще не успел полноценно развиться.

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