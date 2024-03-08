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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипачев о вылете «Ак Барса»: «Не к этому мы готовились весь год. Больше ничего не могу сказать»

– Четвертый матч серии вы выиграли со счетом 5:0, что помешало победить сегодня? – Моменты были, но опять не забили.

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