NaAvtotrasse.ru: нельзя глушить авто с включенным кондиционером

Современный автомобиль без кондиционера уже не представляется полноценным. Но многие водители, несмотря на широкое распространение этой системы, допускают ошибки в ее использовании, которые могут привести к дополнительным расходам на ремонт.
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