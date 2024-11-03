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NaAvtotrasse.ru: нельзя глушить авто с включенным кондиционером

NaAvtotrasse.ru: нельзя глушить авто с включенным кондиционером

Современный автомобиль без кондиционера уже не представляется полноценным. Но многие водители, несмотря на широкое распространение этой системы, допускают ошибки в ее использовании, которые могут привести к дополнительным расходам на ремонт.

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