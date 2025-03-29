Илон Маск спрогнозировал вымирание многих стран из-за низкой рождаемости

Низкий уровень рождаемости приведет к скорому вымиранию человечества. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский предприниматель, директор Департамента эффективности правительства США Илон Маск.
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