Обвиняемые в незаконной охоте жители Иркутской области предстанут перед судом

Дознавателями Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной добычи сибирской косули.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх