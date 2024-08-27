Во Франции глава Соцпартии отказался от переговоров с Макроном о новом правительстве

Лидер французской Социалистической партии Оливье Фор не будет участвовать в предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном очередных консультациях по формированию нового правительства после того, как тот отказался принимать программу левой коалиции.
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