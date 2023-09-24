Личная жизнь учителей: где граница?

Алексей Смирнов

Я ответил нет. но не потому. что именно учитель не должен вытворять подобное. а потому. что любой нормальный человек не должен этого делать. Может пора заканчивать с порнографией в свободном доступе? С теле-шоу, которые выворачивают наизнанку всю гниль современного россиянина? Мы должны воспитывать детей так. чтобы они стали лучше нас, а значит не стоит показывать на каждом углу всю убогость нашего современного социума. Хотя бы с этого стоит начать.