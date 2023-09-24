Хакнем Школа Анастасия Шумилова Источник: vk.com/annegien События в школе № 8 города Ишима стали предметом ожесточенных дебатов в социальных сетях.
Личная жизнь учителей: где граница?
Комментарии
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Александр Степанов
Странно, что ни слова о её проффесионализме? Если он на уровне, то очём спор!?
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Чья то подстилка отсюда и гнилой базар.
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1 час.
Алексей Смирнов
Я ответил нет. но не потому. что именно учитель не должен вытворять подобное. а потому. что любой нормальный человек не должен этого делать. Может пора заканчивать с порнографией в свободном доступе? С теле-шоу, которые выворачивают наизнанку всю гниль современного россиянина? Мы должны воспитывать детей так. чтобы они стали лучше нас, а значит не стоит показывать на каждом углу всю убогость нашего современного социума. Хотя бы с этого стоит начать.
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17 мин.
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