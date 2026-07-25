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Твой континент

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Вакансия монтажника стала самой высокооплачиваемой для молодых специалистов в УрФО

По итогам второго квартала 2026 года среднее зарплатное предложение для молодых специалистов в Уральском федеральном округе составило 97 160 руб/мес, что на 45% выше показателя за аналогичный период 2025 года, выяснили эксперты Авито.

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