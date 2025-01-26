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10 стыдных вопросов про холод: отвечает терапевт Георгий Каевицер

10 стыдных вопросов про холод: отвечает терапевт Георгий Каевицер

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.

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Комментарии
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Maxim
В Сибири бельё на морозе - встаёт колом, после оттайки - сухое, в Анапе - на жаре не сохнет: важна влажность воздуха. Сибиряки - жилистые, не мёрзнут, кубаноиды - с рюкзаками.. Потеря тепла - 30% - через голову, потому в Сибири - такие большие шапки..
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