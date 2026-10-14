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Царьград

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Чем опасны аккаунты умерших в соцсетях, объяснил эксперт

Чем опасны аккаунты умерших в соцсетях, объяснил эксперт

И что делать с этими страницами. Страницы умерших людей в социальных сетях остаются уязвимыми, если их вовремя не удалить или не ограничить доступ.

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