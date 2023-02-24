Китай скупает почти всю нефть в США

Политика как она есть

Как и предсказывалось экспертами, восстанавливаясь после окончания эпидемии ковид, Китай начал активно скупать огромные объемы сырой нефти по всему миру, стимулируя оживление не только внутреннего рынка, но и международной энергетической сферы.