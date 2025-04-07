Cell: стало известно, почему симптомы аутизма ослабевают при лихорадке

Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы показали, что иммунная система напрямую воздействует на мозг через молекулу IL-17, вызывая тревожность или, наоборот, повышая общительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии