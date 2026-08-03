Почему препарат для похудения заинтересовал ученых

Американские ученые обнаружили неожиданное свойство популярного препарата от ожирения и диабета. Семаглутид, известный прежде всего как средство для снижения веса, возможно, способен влиять на поведение людей с алкогольной зависимостью.
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