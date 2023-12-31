Полпред Якушев отреагировал на обстрел Белгорода

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам.
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