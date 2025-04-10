Команда EVE Frontier просит игроков помочь крашнуть сервер игры

Команда EVE Frontier просит игроков помочь крашнуть сервер игрыСтаньте частью EVE Frontier — разработчикам нужна ваша помощь! С 11 по 21 апреля будет доступна бесплатная пробная версия грядущей космической MMO на выживание.
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