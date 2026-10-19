МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки сбили 147 БПЛА, а также уничтожили 47 пунктов управления беспилотниками, 2 станции спутниковой связи, 43 роботизированные платформы и 2 склада боеприпасов ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым