На разбитую дорогу в поселке Кааламо обратил внимание Бастрыкин

Жители Кааламо пожаловались на разбитую дорогу – дело на контроле СКР Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с ненадлежащим состоянием автодороги «Опполо – Рускеала», которая соединяет поселок Кааламо с другими населенными пунктами.