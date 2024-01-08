Громко кричала и ругалась, но изменить ничего уже не получится. Как «хуторянку» Ротару настигла горькая расплата

Видимо пришло время и власти наконец-то обратили свой взгляд и на Софию Ротару. Многие, наверное уже заметили, что наши власти способны долгое время закрывать глаза на критику со стороны известных на всю страну артистов и даже на помощь оказываемую ими,… Громко кричала и ругалась, но изменить ничего уже не получится.
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