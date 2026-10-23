Дмитрий Аникин размышляет о поэме Ипполита Богдановича «Душенька», её поэтической лёгкости, связи с античным мифом, влиянии на Пушкина и противоположных оценках Карамзина и Белинского .
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