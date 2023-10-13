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Депутат Роднина раскритиковала главу Международного олимпийского комитета Баха

Депутат Роднина раскритиковала главу Международного олимпийского комитета Баха

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии Sport24 раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

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