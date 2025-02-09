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Царьград

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После скандала на "Соловьёв Live" даже Шейнин не выдержал: "По какому праву"?

После скандала на "Соловьёв Live" даже Шейнин не выдержал: "По какому праву"?

На "Соловьёв Live" произошёл очередной скандал. На этот раз под горячую руку участника ток-шоу попали те, кто помогает воинам на передовой - волонтёры и активисты.

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Комментарии
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Вера смелых
Блин, Шейнин скурвился до того, что у него с передач не вылазят те, кого к стенке давно надо было бы поставить. И , говоря о срочносборщиках, преимущественно беглых хохлов, Якеменко ничего крамольного не сказал. Эта &quot;Вечерняя синагога&quot; наташила в Россию всякую гребаную хохлядь, дала им возможность купить квартиры в Москве, часть которых они сдают, живя где-то, отчисляют с этого  деньги доя ВСУк, и по примеру Соловьёва, все наши ток-шоу давали и дают подзаработать этой нечисти !  Шейпинг, видите ли, &quot;не выдержал&quot;, бля!  Окончится  СВО, и надеюсь, будет время СК и ФСБ заняться &quot;волонтерами&quot;, которые превратили святое дело в поборы и воровские схемы личного обогащения!  &quot;Два майора&quot;, нигде не работая, как волонтёры вдруг приобрели себе внедорожник класса &quot;люкс&quot;, якобы на передачу оного неприспособленного к фронтовым условиям  на передовую... Ещё один ушлый блогер и якобы волонтёр Роман Алехин, приобрёл электромобиль, но уже себе... За сколько?- спросят меня... Да для нигде не работающего блогера за сущую ерунду, копейки, можно сказать -  почти 4 ляма!  Якеменко только вопрос задал, а уже столько вони разнесло от кучки соочносборщиков!  Ковырнул говно - испугалось оно, всеобщего обсуждения, и открытия глазок у населения!... Боится Шейнин, и другие - население, что деньги свои , трудом заработанные, отсылало, узнает, как его ,лохов таких, &quot;уважаемые люди&quot; так ... нае.. ободрали!
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