После скандала на "Соловьёв Live" даже Шейнин не выдержал: "По какому праву"?

Вера смелых

Блин, Шейнин скурвился до того, что у него с передач не вылазят те, кого к стенке давно надо было бы поставить. И , говоря о срочносборщиках, преимущественно беглых хохлов, Якеменко ничего крамольного не сказал. Эта "Вечерняя синагога" наташила в Россию всякую гребаную хохлядь, дала им возможность купить квартиры в Москве, часть которых они сдают, живя где-то, отчисляют с этого деньги доя ВСУк, и по примеру Соловьёва, все наши ток-шоу давали и дают подзаработать этой нечисти ! Шейпинг, видите ли, "не выдержал", бля! Окончится СВО, и надеюсь, будет время СК и ФСБ заняться "волонтерами", которые превратили святое дело в поборы и воровские схемы личного обогащения! "Два майора", нигде не работая, как волонтёры вдруг приобрели себе внедорожник класса "люкс", якобы на передачу оного неприспособленного к фронтовым условиям на передовую... Ещё один ушлый блогер и якобы волонтёр Роман Алехин, приобрёл электромобиль, но уже себе... За сколько?- спросят меня... Да для нигде не работающего блогера за сущую ерунду, копейки, можно сказать - почти 4 ляма! Якеменко только вопрос задал, а уже столько вони разнесло от кучки соочносборщиков! Ковырнул говно - испугалось оно, всеобщего обсуждения, и открытия глазок у населения!... Боится Шейнин, и другие - население, что деньги свои , трудом заработанные, отсылало, узнает, как его ,лохов таких, "уважаемые люди" так ... нае.. ободрали!