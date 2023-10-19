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  • Александр Денисов
    Да у нас все певцы-танцоры как елки новогодние медальками увешаны, от меченого, от алкаголика, от вовы в галошах и ег...Ветеран 5-й арабо...
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    Вечная Память Русскому Воину!Погиб "Бабай"
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    Скорбим очень!!! Таких не так много!!!Погиб "Бабай"

Иранская ракетная номенклатура

Иранская ракетная номенклатура

Основные типы иранских ракет, которые Иран может продавать после снятия оружейных санкций ООН.Разумеется, США и Ко санкции сохранят, но страны не входящие в американскую шайку, вполне могут их закупать, случае если договорится с Тегераном.

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