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Власти Великобритании направили в ООН некие «доказательства» якобы имевших место поставок северокорейского оружия в Россию

Власти Великобритании направили в ООН некие «доказательства» якобы имевших место поставок северокорейского оружия в Россию

Страны Запада продолжают обсуждать якобы имеющие место поставки оружия из Северной Кореи в Россию. В этот раз власти Великобритании направили в ООН некие «доказательства» якобы имевших место поставок северокорейского оружия в Российскую Федерацию.

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