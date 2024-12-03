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Сил на Крым нет, но мы вернемся на полуостров – Зеленский 

Сил на Крым нет, но мы вернемся на полуостров – Зеленский 

Украина не имеет сил для того, чтобы захватить Крым военным путем. Об этом в интервью японскому изданию Kyodo News заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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