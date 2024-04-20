Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана

Президент США Джо Байден объявил о значительном успехе в атомной промышленности страны. По его словам, на заводе в южной части штата Огайо было произведено первые 200 фунтов (около 90 кг) обогащенного урана.
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