Профилактические рейды с участием МЧС продолжаются у водоемов Бобруйщины.

Главная задача спасателей - предупредить любителей зимней рыбалки об опасности провалиться под лед.Гражданам напоминают: рыбак при себе должен иметь спасательный жилет, веревку, ´спасалки´ и заряженный телефон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии