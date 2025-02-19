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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Профилактические рейды с участием МЧС продолжаются у водоемов Бобруйщины.

Профилактические рейды с участием МЧС продолжаются у водоемов Бобруйщины.

Главная задача спасателей - предупредить любителей зимней рыбалки об опасности провалиться под лед.Гражданам напоминают: рыбак при себе должен иметь спасательный жилет, веревку, ´спасалки´ и заряженный телефон.

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